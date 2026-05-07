СМИ Франции высоко оценили игру Сафонова в матче с "Баварией" Российский вратарь Сафонов получил высокие оценки за полуфинал ЛЧ

Москва7 мая Вести.Французские спортивные издания положительно оценили выступление российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Баварии".

После ничьей в Мюнхене и выхода ПСЖ в финал турнира эксперты отметили несколько ключевых спасений голкипера.

Так, эксперты французского издания L'Equipe поставили семь баллов российскому вратарю "Пари Сен-Жермен".

RMC Sport поставил Сафонову одну из самых высоких оценок в команде - восемь. При этом Foot Mercato отметил как уверенные сейвы российского голкипера, так и отдельные ошибки, включая неточный вынос мяча.

В матче с "Баварией" Сафонов отразил пять ударов. Встреча закончилась со счетом 1:1.