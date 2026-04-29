Сафонов: такие матчи, как с "Баварией", можно пересчитать по пальцам Сафонов назвал игру "ПСЖ" с "Баварией" редким событием в карьере

Москва29 апр Вести.Вратарь французского футбольного "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов прокомментировал яркую победу своей команды над немецкой "Баварией" (5:4) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

Российский голкипер отметил, что такие встречи случаются крайне редко даже на самом высоком уровне.

Думаю, именно про такие матчи говорят, что их можно пересчитать по пальцам за карьеру. Первая часть представления окончена, готовимся ко второй написал Сафонов в своем Telegram-канале

Матч в Париже получился историческим. Впервые в полуфинале Лиги чемпионов команды забили пять голов уже в первом тайме, а общее количество мячей превысило семь. Сафонов провел полный матч и отметился двумя сейвами.

В свою очередь, голкипер "Баварии" Мануэль Нойер не сумел отразить ни одного удара – он пропустил пять мячей. Подобный случай в плей-офф турнира произошел впервые с 2000 года.

Ответная встреча состоится 6 мая в Мюнхене.