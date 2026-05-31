Эксперт: вклад Сафонова в победу "ПСЖ" в Лиге чемпионов невозможно переоценить Бывший тренер "Факела" назвал Сафонова одним из лучших вратарей в мире

Москва31 мая Вести.Россиянин Матвей Сафонов на данный момент является одним из лучших вратарей в мире, его вклад в победу французского "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов по футболу невозможно переоценить. Такое мнение в интервью "Московскому комсомольцу" выразил бывший тренер воронежского "Факела" Дмитрий Пятибратов.

Финал Лиги чемпионов прошел 30 мая в Будапеште на "Пушкаш Арене". "ПСЖ" завоевал трофей, победив лондонский "Арсенал" в серии послематчевых пенальти - 4:3. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 1:1.

Я недавно говорил о том, что Матвей Сафонов уже является одним из лучших вратарей мира. А сейчас это фактами подтверждено: где вы найдете вратаря, который два раза подряд выигрывал Лигу чемпионов, если это не Сафонов? отметил Пятибратов

По словам специалиста, именно психологическая устойчивость Сафонова сломила игроков "Арсенала" в серии пенальти.

Сафонов сделал так, что соперник два раза в серии пенальти не поразил его ворота. Поэтому его вклад в победу невозможно переоценить. Как раз его психологическая устойчивость помешала игрокам "Арсенала" бить уверенные пенальти подчеркнул тренер

Также Пятибратов добавил, что 27-летний Сафонов - еще совсем молодой игрок по вратарским меркам, и "еще лет 10 как минимум он будет играть на высоком уровне".

Сафонов стал первым российским футболистом, дважды выигрывавшим Лигу чемпионов. В 2025 году он остался на скамейке запасных "ПСЖ" в финале главного еврокубка, но в этот раз отыграл с первых минут. Матвей стал первым российским футболистом с 2004 года, сыгравшим в финале Лиги чемпионов.

22 года назад главный клубный трофей Европы завоевывал российский полузащитник Дмитрий Аленичев в составе португальского "Порту", отличившийся забитым мячом в финальном матче против "Монако" (3:0).