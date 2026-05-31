Москва31 мая Вести.Иностранные болельщики "ПСЖ" восхитились игрой российского вратаря Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов. В соцсетях пользователи оставляют комментарии по поводу игры голкипера и его триумфа.

Сафонов очень умен. [Эберечи] Эзе совсем запаниковал и разволновался, в итоге промахнулся. Психология решает комментируют игру Сафонова в соцсети X

Сафонов - легенда. Лучший вратарь пишут болельщики "ПСЖ" в Instagram (запрещена в РФ)

Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и лондонским "Арсеналом" состоялся в субботу на "Пушкаш арене" в Будапеште и завершился серией пенальти, в которой французский клуб оказался точнее. Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. В дополнительное время соперники не отличились. А в серии послематчевых 11-метровых ударов парижане были точнее - 4:3.

Сафонов стал победителем Лиги чемпионов в составе "ПСЖ" второй год подряд, но в этом сезоне он принял участие в финальном матче с первых минут. Он стал первым российским футболистом с 2004 года, игравшим в финале Лиги чемпионов. 22 года назад в решающем матче главного еврокубка сыграл полузащитник Дмитрий Аленичев, выступавший за португальский "Порту".

В первом тайме матча Сафонов получил удар по голове, но смог продолжить игру до самого конца. После победы россиянин не смог сдержать слез.

Жена российского вратаря Матвея Сафонова Марина после окончания встречи обернулась в российский триколор, спустилась с трибуны и вышла к супругу на поле, где парижане праздновали победу.