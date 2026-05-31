Жена Сафонова ответила, из чего сделала российский триколор на финал ЛЧ Жена Сафонова сделала российский флаг из нескольких французских на финале ЛЧ

Москва31 мая Вести.Марина Кондратюк, жена голкипера "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова, поделилась историей появления российского флага на поле "Пушкаш Арены" в своем Telegram-канале.

По ее словам, супруги заранее подготовили триколор для празднования победы "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов, однако забыли взять его с собой на стадион. В результате они с друзьями решили импровизировать и соорудили его из маленьких французских флажков, которые раздавали на стадионе. Они сняли полотнища с палочек и соединили их, чтобы создать нужный флаг.

Она подчеркнула, что это было сделано не из-за каких-либо запретов или умысла. Марина Кондратюк опровергла слухи о том, что для создания флага использовались мусорные пакеты. Она уточнила, что это был именно французский триколор, который "магическим образом" превратился в российский.

Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и лондонским "Арсеналом" состоялся в субботу на "Пушкаш Арене" в Будапеште и завершился серией пенальти, в которой французский клуб оказался точнее. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 1:1.