Макрон о победе ПСЖ в Лиге чемпионов: новая звезда зажглась над Парижем Макрон поздравил ПСЖ с победой в Лиге чемпионов

Москва31 мая Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети Х поздравил футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) с победой в Лиге чемпионов.

Новая звезда зажглась над Парижем! Браво, ПСЖ, который восхищает всю Европу. Франция гордится написал французский президент

Французский "Пари Сен-Жермен" вместе с российским вратарем Матвеем Сафоновым стал двукратным победителем Лиги чемпионов по футболу, обыграв в финальном матче лондонский "Арсенал" в серии пенальти.

Встреча прошла 30 мая в Будапеште на "Пушкаш Арене". Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. В дополнительное время соперники не отличились. А в серии послематчевых 11-метровых ударов парижане были точнее - 4:3.

Минимум 140 человек были задержаны в Париже после победы ПСЖ в Лиге чемпионов.