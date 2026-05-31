Более 400 человек арестованы в ходе беспорядков после победы "ПСЖ" в ЛЧ

Москва31 мая Вести.В ходе беспорядков, начавшихся после победы французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") в финале Лиги чемпионов (ЛЧ), арестованы 416 человек, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на МВД Франции.

"ПСЖ", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, обыграл 30 мая лондонский "Арсенал" в финале ЛЧ в Будапеште (1:1, 4:3 по пенальти)​​​.

По всей Франции арестованы 416 человек, в том числе 283 в Париже отмечает газета

Кроме того, 11 человек пострадали. Так, один человек получил ножевое ранение, еще один упал в Сену на набережной Сен-Бернар. Двое человек на скутере врезались в бетонное ограждение, установленное поперек парижской кольцевой дороги, по которой пешком идут сотни болельщиков "ПСЖ".

Ранены семь полицейских, один из которых получил серьезные травмы.

Почти 20 тыс. болельщиков "ПСЖ" собрались на Елисейских полях, чтобы отпраздновать победу команды в финале ЛЧ. Однако фанаты начали устраивать беспорядки по всей стране, полиции пришлось применить слезоточивый газ.