Французская полиция задержала более четырехсот человек после финала ЛЧ В 15 французских городах зафиксированы ограбления магазинов и мародерство

Москва31 мая Вести.Победа французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов привела к масштабным беспорядкам и столкновениям с полицией по всей стране. Как пишет газета Le Figaro со ссылкой на заявление министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, правоохранительные органы задержали в общей сложности 416 человек.

Напомним, в субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл лондонский "Арсенал" (1:1 в основное время, 4:3 по пенальти), завоевав главный европейский трофей второй год подряд.

Однако празднование быстро сменилось погромами. По данным МВД, 283 болельщика были задержаны непосредственно в Париже. В 15 городах страны зафиксированы инциденты с мародерством и грабежами коммерческих объектов.

В результате столкновений пострадали семь сотрудников полиции, при этом один из них находится в тяжелом состоянии. Для предотвращения более тяжелых последствий ведомство задействовало по всей Франции 22 тысячи полицейских, из которых 8 тысяч обеспечивали безопасность в столичном регионе.