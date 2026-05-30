Фанаты "ПСЖ" устроили беспорядки в Париже во время финала Лиги чемпионов Полиция Парижа применила слезоточивый газ против фанатов "ПСЖ"

Москва30 мая Вести.Фанаты "Пари Сен-Жермен" устроили беспорядки в Париже во время финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и лондонским "Арсеналом", столичной полиции пришлось применить слезоточивый газ, сообщает Figaro.

Финальный матч главного еврокубка проходит 30 мая в Будапеште, счет во втором тайме игры 1:1. Как отмечает газета, беспорядки вспыхнули в окрестностях арены "Парк де Пренс" - домашнего стадиона "ПСЖ".

По информации газеты, более 150 человек пытались незаконно проникнуть внутрь стадиона, где организован просмотр матча. Полицейские преградили им путь. После этого хулиганы начали забрасывать сотрудников правопорядка пиротехникой, а те в ответ применили газ.