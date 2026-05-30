Париж готовится к беспорядкам: магазины на Елисейских полях забивают витрины Бутики в центре Парижа ставят защитные панели перед финалом ЛЧ

Москва30 мая Вести.В Париже принимаются беспрецедентные меры безопасности в связи с финалом Лиги чемпионов, в котором сразятся французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Арсенал". Как сообщает телеканал CNews, владельцы элитных бутиков и банков на Елисейских полях начали массово устанавливать защитные панели и решетки на окна и двери.

За несколько часов до финала Лиги чемпионов продавцы магазинов, расположенных вдоль Елисейских полей, ставят баррикады, ожидая возможные беспорядки вечером сообщает канал

Свои витрины уже укрепили Lancôme, Louis Vuitton и Renault, а отделение банка Société Générale полностью забило окна фанерой. Согласно распоряжению властей, все торговые точки и рестораны на главной улице города закроются в 17:00, после чего зона станет полностью пешеходной.

Для обеспечения порядка в столичном регионе мобилизовано 8 тысяч полицейских, а всего по стране безопасность будут обеспечивать 22 тысячи правоохранителей.