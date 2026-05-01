Москва1 маяВести.Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже, в которой участвуют тысячи человек.
В пятницу днем в Париже проходит первомайская демонстрация по призыву профсоюзов. В ней участвуют несколько тысяч человек.
Демонстранты скандируют: "Мы все антифашисты!", после чего звучит революционная песня "Интернационал". Полиция применяет слезоточивый газ, и часть демонстрантов отступает.пишет французская газета Le Parisien
В Нанте в марше приняли участие 4000 человек; двое полицейских получили ранения.