В Париже полиция применила слезоточивый газ на демонстрации

Во Франции полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации В Париже полиция применила слезоточивый газ на демонстрации

Москва1 мая Вести.Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже, в которой участвуют тысячи человек.

В пятницу днем в Париже проходит первомайская демонстрация по призыву профсоюзов​​​. В ней участвуют несколько тысяч человек.

Демонстранты скандируют: "Мы все антифашисты!", после чего звучит революционная песня "Интернационал". Полиция применяет слезоточивый газ, и часть демонстрантов отступает. пишет французская газета Le Parisien

В Нанте в марше приняли участие 4000 человек; двое полицейских получили ранения.