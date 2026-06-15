Протесты против саммита G7 в Женеве переросли в беспорядки и погромы

Reuters: полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Женеве Протесты против саммита G7 в Женеве переросли в беспорядки и погромы

Москва15 июн Вести.Полиция Женевы применила слезоточивый газ по участникам протестов, выступающих против проведения саммита "Большой семерки" (G7) в Женеве, сообщает агентство Reuters.

Демонстранты бросали в полицию камни, затем они подожгли автомобиль.

В воскресенье женевская полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые подожгли автомобиль Tesla и разбили окна в здании агентства ООН отмечает Reuters

В протестах приняли участие 20 тыс. человек. В начале марш проходил мирно, однако затем некоторые митингующие перешли к агрессивным действиям.

Издание Politico написало, что саммит G7, который пройдет в Женеве с 15 по 17 июня, может стать одним из самых напряженных за последние годы.

Так, президент США Дональд Трамп прибудет на встречу, и его встретит "враждебно настроенная публика", обеспокоенная собственным благополучием, отмечает Politico.