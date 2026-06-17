JW: у G7 есть готовность превратить конфликт на Украине в общеевропейскую войну

"Есть только "мы": Запад обеспокоен желанием G7 скорейшей войны в Европе JW: у G7 есть готовность превратить конфликт на Украине в общеевропейскую войну

Москва17 июн Вести.Участники проходящего в Франции саммита "Большой семерки" (G7) полны решимости сделать из конфликта на Украине подготовительную фазу перед третьей мироой войной, говорится в немецкой газеты Junge Welt (JW)

Авторы статьи пишут, людям, которые "готовят войну на публике, нужно сломать руки". Добавляется, что при этом "семерка" по-прежнему не намерена учитывать законные интересы России.

Конфликт на Украине может … в любой момент … и стать европейской войной … Этого нужно избежать любой ценой. Но происходит обратное … Участники саммита банально даже не проанализировали позицию России, не говоря уже о готовности к диалогу … Все без апелляции: … у России нет интересов в области безопасности — есть только "мы" говорится в материале

Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо глав государств и правительств стран объединения, во встрече в разных форматах участвуют лидеры Бразилии, Индии, Кении и Южной Кореи.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что украинский конфликт не станет началом мировой войны, в которую будет напрямую вовлечены многие страны.