Москва17 июнВести.Участники проходящего в Франции саммита "Большой семерки" (G7) полны решимости сделать из конфликта на Украине подготовительную фазу перед третьей мироой войной, говорится в немецкой газеты Junge Welt (JW)
Авторы статьи пишут, людям, которые "готовят войну на публике, нужно сломать руки". Добавляется, что при этом "семерка" по-прежнему не намерена учитывать законные интересы России.
Конфликт на Украине может … в любой момент … и стать европейской войной … Этого нужно избежать любой ценой. Но происходит обратное … Участники саммита банально даже не проанализировали позицию России, не говоря уже о готовности к диалогу … Все без апелляции: … у России нет интересов в области безопасности — есть только "мы"говорится в материале
Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо глав государств и правительств стран объединения, во встрече в разных форматах участвуют лидеры Бразилии, Индии, Кении и Южной Кореи.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что украинский конфликт не станет началом мировой войны, в которую будет напрямую вовлечены многие страны.