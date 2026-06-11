Макрон: Зеленский примет участие в сессии по Украине на саммите G7

Макрон предупредил об участии Зеленского в сессии по Украине на саммите G7 Макрон: Зеленский примет участие в сессии по Украине на саммите G7

Москва11 июн Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал участие главы киевского режима Владимира Зеленского в сессии, посвященной конфликту на Украине, в рамках саммита "Большой семерки".

Встреча лидеров объединения состоится с 15 по 17 июня в французском Эвиан-ле-Бене. В переговорах также будут участвовать представители Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.

Во вторник утром мы проведем обсуждение по Украине с Зеленским. Это очень важно для нас, потому что необходимо вновь создать в G7 сближение по вопросу поддержки Украины сказал Макрон на пресс-конференции в Париже

Зеленский 9 июня заявил, что страны Европы должны быть активными участниками переговоров с Россией и напрямую участвовать в консультациях по вопросу об урегулировании конфликта на Украине в случае их проведения.