Москва11 июнВести.Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал участие главы киевского режима Владимира Зеленского в сессии, посвященной конфликту на Украине, в рамках саммита "Большой семерки".
Встреча лидеров объединения состоится с 15 по 17 июня в французском Эвиан-ле-Бене. В переговорах также будут участвовать представители Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
Во вторник утром мы проведем обсуждение по Украине с Зеленским. Это очень важно для нас, потому что необходимо вновь создать в G7 сближение по вопросу поддержки Украинысказал Макрон на пресс-конференции в Париже
Зеленский 9 июня заявил, что страны Европы должны быть активными участниками переговоров с Россией и напрямую участвовать в консультациях по вопросу об урегулировании конфликта на Украине в случае их проведения.