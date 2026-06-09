Зеленский настаивает на прямом участии ЕС в переговорах с Россией по Украине

Зеленский сделал новое заявление о статусе ЕС в возможных переговорах с Россией Зеленский настаивает на прямом участии ЕС в переговорах с Россией по Украине

Москва9 июн Вести.Европейские страны должны быть активными участниками переговоров с Россией и напрямую участвовать в консультациях по вопросу об урегулировании конфликта на Украине в случае их проведения. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе саммита "Северо-Балтийской восьмерки".

Соответствующее заявление украинского политика опубликовано на видеохостинге YouTube.

Европа должна быть на любых переговорах. Она не может выступать просто посредником, потому что Европа на нашей стороне высказался он

По мнению Зеленского, странам Евросоюза не следует быть посредниками на таких встречах, поскольку это потребовало бы от них нейтральной позиции, в том числе при обсуждении антироссийских санкций.

Ранее украинский политик заявил о получении ответа от президента США Дональда Трампа на запрос Киева о поставках ракет для систем ПВО. Подробности Зеленский раскрыть отказался.