Зеленский призвал Европу продолжать давить на РФ санкциями Зеленский: Европе следует продолжать давить на РФ санкциями

Москва4 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Европейский союз "не соглашаться на любые идеи" по смягчению санкций в отношении России. Такое заявление он сделал в ходе VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Как отметил политик, грядущее лето "станет временем", когда будет решаться, продолжится ли конфликт, или ситуация разрешится дипломатическим путем.

По мнению Зеленского, представители Европы должны "подтолкнуть" Москву к дипломатии, оказав давление на российскую сторону.

Поэтому мы должны продолжать давить на них санкциями. Прошу вас не соглашаться на любые идеи смягчения санкций: это важно. И спасибо также тем, кто борется против российского теневого нефтяного флота заявил он

Ранее также сообщалось, что Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Армении.