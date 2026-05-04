Москва4 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Европейский союз "не соглашаться на любые идеи" по смягчению санкций в отношении России. Такое заявление он сделал в ходе VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
Как отметил политик, грядущее лето "станет временем", когда будет решаться, продолжится ли конфликт, или ситуация разрешится дипломатическим путем.
По мнению Зеленского, представители Европы должны "подтолкнуть" Москву к дипломатии, оказав давление на российскую сторону.
Поэтому мы должны продолжать давить на них санкциями. Прошу вас не соглашаться на любые идеи смягчения санкций: это важно. И спасибо также тем, кто борется против российского теневого нефтяного флотазаявил он
Ранее также сообщалось, что Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Армении.