Зеленский вновь заявил, что готов к переговорам с Россией

Зеленский назвал приоритетные страны для проведения переговоров

Москва22 апр Вести.Свою готовность к проведению переговоров об урегулировании конфликта на Украине снова озвучил лидер киевского режима Владимир Зеленский. Его высказывание опубликовали украинские СМИ.

Зеленский признался, что формат предстоящей встречи не зависит от воли Киева.

Это не зависит от нас. Мы готовы к любому формату, в любой момент пояснил Зеленский

Он также рассказал, что считает Турцию и страны Ближнего Востока приоритетными местами для проведения переговоров, поскольку там они уже проходили.

Ранее Зеленский уже заявлял, что киевский режим не отказывается от проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.