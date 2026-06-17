"Мы не все": Зеленский об "особых правах" Украины на ускоренное вступление в ЕС Зеленский потребовал ускоренного вступления Украины в ЕС

Москва17 июн Вести.Евросоюз должен как можно быстрее согласовать решение о принятии Украины в свой состав, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Его слова прозвучали во время выступления на саммите "Большой семерки" во французском Эвиан-ле-Бен, где G7, среди прочего, пообещала передавать Киеву больше дальнобойных систем.

Не все лидеры одобряют такой формат — ускоренную процедуру присоединения — потому что они хотят, чтобы шаги были понятными и четкими для каждого кандидата. Но мы — не "все", при всем уважении к остальным цитирует украинского политика телеканал Euronews (заблокирован в РФ)

Глава киевского режима призвал объединение к "креативным шагам", чтобы ускорить процесс евроинтеграции Украины даже с учетом продолжающегося конфликта.

12 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны ЕС согласовали начало переговоров по существу по вопросу о вступлении в сообщество Украины и Молдавии.

По словам фон дер Ляйен, первый этап консультаций будет связан с обсуждением базовых принципов и ценностей Евросоюза, "включая верховенство права и демократические институты".

Официально переговоры начались 15 июня на первой межправительственной конференции.

9 июня глава киевского режима заявил, что в случае проведения переговоров по поводу урегулирования на Украине европейские страны должны напрямую участвовать в консультациях с Россией.