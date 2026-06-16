Москва16 июн Вести.Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала саммит G7 за желание стран Запада победить Россию руками Киева. Об этом она написала в соцсети X.

По словам Мендель, на Западе хотят продолжать конфликт, но это приведет только к уничтожению нации.

Между тем, некоторые западные эксперты и политики с удовольствием "борются с Россией", не выходя из-за своих клавиатур, готовые поддерживать этот конфликт бесконечно — за счет Украины. Но убирать за ними беспорядок будут не они говорится в публикации

Саммит "Большой семерки" проходит во французском городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера с 15 по 17 июня. Помимо лидеров стран — членов организации приглашения на участие в нем получили глава киевского режима Владимир Зеленский, а также лидеры четырех ближневосточных государств — Египта, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Ранее издание Politico сообщало, что саммит G7 обещает стать одним из самых напряженных за последние годы.