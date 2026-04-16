Москва16 апр Вести.Планы стран Запада, направленные против президента РФ Владимира Путина, провалились, а больше всего от их действий пострадала Украина. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Если объединенный Запад не добился "коллапса" Путина за более чем четыре года …, это означает, что сама эта идея провалилась, поскольку из-за этого Украина пережила огромные страдания, и их нельзя оправдать пустыми лозунгами написала она в соцсети X

По словам Мендель, Киев нуждается в мире, и это единственное, к чему должны стремиться западные страны.

Как неоднократно заявлял Путин, причиной продолжающийся на Украине трагедии является поддержанный Западом переворот в Киеве в 2014 году. Российский лидер отметил, что украинский кризис произошел по вине прежней администрации США и ряда европейских стран, Украина сейчас "пожинает плоды того, что посеяла".