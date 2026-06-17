Москва17 июнВести.Страны "Большой семерки" намерены оказать дополнительную поддержку Украине, поскольку без нее она не сможет пережить следующую зиму.
Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам, принятом по итогам саммита лидеров государств группы G7 во французском Эвиан-ле-Бен.
Мы подчеркиваем важность энергетической устойчивости, исходя из потребностей и приоритетов, обозначенных украинскими властями. Мы договорились оказать дальнейшую поддержку, чтобы страна смогла пережить следующую зимунаписано на официальном сайте президента Франции
Кроме того, "Большая семерка" пообещала увеличить поставки средств противовоздушной обороны и дальнобойных систем.
Ранее немецкая газета Junge Welt отметила решимость участников саммита G7 во Франции превратить конфликт на Украине в масштабную войну в Европе.
Российская сторона неоднократно обращала внимание на то, что поставки западного оружия лишь затягивают украинский конфликт.