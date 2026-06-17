Лидеры стран G7 признали, что Украина не переживет следующую зиму без помощи Страны G7 собираются помочь Украине пережить предстоящую зиму

Москва17 июн Вести.Страны "Большой семерки" намерены оказать дополнительную поддержку Украине, поскольку без нее она не сможет пережить следующую зиму.

Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам, принятом по итогам саммита лидеров государств группы G7 во французском Эвиан-ле-Бен.

Мы подчеркиваем важность энергетической устойчивости, исходя из потребностей и приоритетов, обозначенных украинскими властями. Мы договорились оказать дальнейшую поддержку, чтобы страна смогла пережить следующую зиму написано на официальном сайте президента Франции

Кроме того, "Большая семерка" пообещала увеличить поставки средств противовоздушной обороны и дальнобойных систем.

Ранее немецкая газета Junge Welt отметила решимость участников саммита G7 во Франции превратить конфликт на Украине в масштабную войну в Европе.

Российская сторона неоднократно обращала внимание на то, что поставки западного оружия лишь затягивают украинский конфликт.