Спонсоры киевского режима устали его содержать, считает Лула да Силва Лула да Силва: спонсоры Украины устали поддерживать ее

Москва17 июн Вести.Спонсоры киевского режима устали содержать его, заявил журналистам президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после участия в саммите стран "Большой семерки" (G7) во французском Эвиан-ле-Бен.

Он рассказал, что "впервые увидел" желание Запада разрешить украинский конфликт и понял, что по-прежнему может помочь в этом.

Всем известно, что поддерживающие Украину правительства уже устали. Те, кто оказывают ей финансовую поддержку, уже испытывают чувство усталости заявил Лула да Силва

Ранее авторы издания Berliner Zeitung высказали мнение, что киевскому режиму не стоит рассчитывать на возвращение прежнего уровня поддержки и помощи от Соединенных Штатов, поскольку президент США Дональд Трамп продолжает контакты с Москвой и добивается переговоров между сторонами украинского конфликта.

В то же время страны G7, включая США, заявили о намерении ужесточить санкции против России, а также увеличить объем поставок систем противовоздушной обороны и дальнобойных систем Украине.