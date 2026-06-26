Москва26 июн Вести.Итоги последнего саммита государств "Большой семерки" (G7) говорят о намерении стран, входящих в нее, наращивать поддержку Украины, в том числе военную. Об этом заявил ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Саммит G7 прошел 15-17 июня во французском городе Эвиан.

Очень важный документ подписали лидеры "семерки" сейчас в Эвиане, где черным по белому сказано, что лидеры "семерки", а это и США тоже, привержены поддержке Украины и территориальной целостности Украины, и всячески будут работать на восстановление территориальной целостности Украины. А что это? Донбасс и Крым. То есть они не планируют останавливать военные действия, они будут работать на это и наращивать. Одним из пунктов подписанного документа является увеличение дальнобойного оружия для ударов вглубь России