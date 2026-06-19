Москва19 июн Вести.Европейская группа по интересам G7 вкладывает средства в Украину с целью выкачивания ее ресурсов и использования украинских сил в противостоянии с Россией. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, цель стран G7 состоит в том, чтобы ослабить Россию.

На сегодняшний день европейцы — это бригада, которая известна под названием "G7" — это криминальный синдикат, который внес на Украину деньги. На эти деньги вбрасывают дроны только под одну задачу: нужно ослабить Россию. И когда мы задаем дурацкие вопросы: "А как же гуманитарное право? Как же люди? Как же пострадавшие дети?", они отвечают: "Мы деньги заплатили". Мы внесли в синдикат деньги. Мы рассчитываем получить свой кусок от недр Украины, от ее земли, от нефти, от всего прочего. То есть это синдикат, это сделка. И в этой сделке они расходуют украинцев, потому что это тоже расходный материал. А Россия — это тот кусок, на который они активно претендуют. И какими средствами они будут добиваться, им абсолютно плевать. Убийством детей, уничтожением взрослых, уничтожением женщин, стариков, вот-вот действительно абсолютно все равно. Поэтому с нашей стороны может быть только жесточайшее отношение к этим людям — нанесение ударов заявил Мирошник

Ранее политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что саммит "Большой семерки" (G7), проходивший во Франции с 15 по 17 июня, был срежиссирован от начала и до конца как по нотам, а европейцы на нем сыграли прекрасно. По его словам, европейцы дождались, когда президент США Дональд Трамп объявит о подписании меморандума с Ираном, после чего переключили его внимание на Украину и продолжение антироссийского курса. Кроме того, главе Белого дома продемонстрировали возможности ЕС перетягивать на свою сторону страны глобального Юга.