Москва14 июн Вести.Грядущий саммит "Большой семерки" (G7), который пройдет во французском Эвиан-ле-Бен с 15 по 17 июня, обещает стать одним из самых напряженных за последние годы. Как сообщает издание Politico, главной темой переговоров станет война на Ближнем Востоке — "слон в комнате", которого принимающая сторона пытается превратить в предмет конструктивного диалога.

По данным издания, президент США Дональд Трамп прибудет на встречу во Францию, где его встретит "враждебно настроенная публика, гораздо более обеспокоенная собственным благополучием". Речь идет о последствиях конфликта на Ближнем Востоке, который уже перерос из регионального в глобальный. В США майская инфляция достигла 4,2% из‑за цен на топливо, в Японии ожидается рост процентных ставок до 31-летнего максимума, а европейские центробанки вынуждены ужесточать политику, несмотря на попытки импортировать энергоносители из Штатов.

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В этих условиях Франция во главе с Эммануэлем Макроном пытается не обострять отношения с Вашингтоном, а искать пути смягчения последствий возможного закрытия Ормузского пролива, отмечает издание. Для этого на саммит приглашены наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, эмир Катара Тамим бин Хамад Тани и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

При этом, несмотря на жесткую риторику Трампа о возможности нанесения ударов по Ирану, в Белом доме сохраняют осторожность. Официальный представитель американской администрации заявил Politico, что в Эвиане США намерены обсуждать широкий круг вопросов — от искусственного интеллекта и Эболы до миграции — везде, где можно "подчеркнуть вклад США". Однако, как подчеркивает издание, именно ближневосточный кризис становится главным испытанием для единства "семерки" и экономической стабильности Запада.