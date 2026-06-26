Star: более 350 демонстрантов задержали в Кении в годовщину протестов зумеров

Свыше 350 человек задержаны в Кении в годовщину "протестов поколения Z" Star: более 350 демонстрантов задержали в Кении в годовщину протестов зумеров

Москва26 июн Вести.Более 350 человек задержали в Кении в ходе демонстраций, приуроченных ко второй годовщине массовых протестов против налоговой реформы, сообщает местное издание Star со ссылкой на министра внутренних дел и национального управления Кипчумбу Муркомена.

Правоохранительные органы в четверг перекрыли все дороги и применили слезоточивый газ против собравшихся в Найроби демонстрантов, вышедших на улицы кенийской столицы.

Муркомен заявил, что в четверг в ходе демонстраций по всей стране были задержаны 355 человек говорится в публикации

Издание отмечает, что по мере расследований число задержаний может вырасти. Согласно словам министра, в большинстве провинций Кении протестные акции прошли спокойно, без массового мародерства, вандализма, стычек и пострадавших. Задержанным предъявят обвинения в грабеже, порче имущества, блокировании дорог и попытке кражи.

Массовые волнения, получившие название "протестов поколения Z", вспыхнули в середине июня 2024 года из-за планов правительства повысить налоги на ряд товаров. Тогда для разгона участников полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. В итоге президент страны Уильям Руто отказался ставить подпись на проекте бюджета и инициировал отзыв законопроекта.

По данным Кенийской национальной комиссии по правам человека (KNCHR), в ходе тех беспорядков погибли не менее 39 человек. Годом позже, 25 июня 2025 года, страну вновь охватили приуроченные к годовщине народные волнения, в ходе которых, по информации агентства France-Presse, пострадали около 300 человек.