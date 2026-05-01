Полиция в Стамбуле задержала около 350 участников незаконных акций на Первомай

В Стамбуле задержали около 350 участников незаконных первомайских акций Полиция в Стамбуле задержала около 350 участников незаконных акций на Первомай

Москва1 мая Вести.В Стамбуле в ходе незаконных первомайских акций полиция задержала около 350 человек, пытавшихся пройти на центральную площадь Таксим. Как сообщил телеканал Halk TV, для разгона участников несанкционированных демонстраций применялся, в том числе, слезоточивый газ.

Официальные данные о числе задержанных на данный момент не представлены ни МВД Турции, ни управлением безопасности города.

Власти Стамбула уже много лет не разрешают проведение массовых акций 1 мая на площади Таксим. Для профсоюзных мероприятий выделяются специальные площадки в других районах – как в европейской, так и в азиатской частях города.

С утра в Стамбуле были введены повышенные меры безопасности, в частности перекрыт район Бейоглу, где находятся площадь Таксим и популярная туристическая улица Истикляль, а также ограничено движение в муниципалитете Бешикташ.

Первомайские демонстрации проходят и в других городах страны, включая Анкару, где также усилены меры безопасности.

Ранее стало известно о массовой драке со зрителями на боксерском турнире в Турции.