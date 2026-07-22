Москва22 июлВести.Сильный шторм, обрушившийся на Стамбул в среду вечером, нарушил работу местных аэропортов, сообщает газета Hürriyet в соцсети X.
Из-за сильного шторма самолеты не могут приземлиться в аэропорту Стамбулаотмечает издание
По данным газеты, в Стамбуле идет сильный дождь, жителям тяжело передвигаться из-за штормового ветра, повреждены крыши ряда домов, поваленные деревья повредили несколько автомобилей.
Согласно онлайн-табло Нового аэропорта Стамбула, в частности, задержан вылет рейсов в Баку, Бейрут и Даммам.