Сильный шторм в Стамбуле нарушил работу аэропортов Работа аэропортов Стамбула нарушена из-за сильного шторма

Москва22 июл Вести.Сильный шторм, обрушившийся на Стамбул в среду вечером, нарушил работу местных аэропортов, сообщает газета Hürriyet в соцсети X.

Из-за сильного шторма самолеты не могут приземлиться в аэропорту Стамбула отмечает издание

По данным газеты, в Стамбуле идет сильный дождь, жителям тяжело передвигаться из-за штормового ветра, повреждены крыши ряда домов, поваленные деревья повредили несколько автомобилей.

Согласно онлайн-табло Нового аэропорта Стамбула, в частности, задержан вылет рейсов в Баку, Бейрут и Даммам.