Акция протеста против саммита НАТО прошла в центре Стамбула

"Прочь из нашей страны!": в Стамбуле прошла акция протеста против саммита НАТО Акция протеста против саммита НАТО прошла в центре Стамбула

Москва6 июл Вести.Активисты устроили в центре Стамбула акцию протеста против саммита НАТО, который начнется 7 июля в Анкаре. Организаторами демонстрации выступили сторонники Партии освобождения народа (HKP).

Как сообщает РИА Новости, манифестанты собрались на центральной площади Бешикташ у паромных причалов. В руках у них были флаги и плакаты.

Прочь из нашей страны, организация кровавых войн, развязанных империалистическими бандитами из США и ЕС! приводит агентство надписи на транспарантах

Уточняется, что за ходом протеста наблюдали около 20 сотрудников полиции. Однако их вмешательство не потребовалось, поскольку демонстрация завершилась мирно.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в предстоящем саммите в Анкаре примут участие представители десяти стран, не являющихся членами блока. Это будет коалиция из 42 государств, которые готовы противостоять четырем странам – Китаю, КНДР, Ирану и России.

Также Рютте рассказал, какие ключевые проблемы будут обсуждаться на саммите Североатлантического альянса.