В Турции замечены плакаты с надписью "НАТО, вон из страны!"

Москва5 апр Вести.В Турции замечены плакаты с лозунгами против НАТО. Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, плакаты размещают в городе Бурса представители молодежных объединений, в том числе Союза молодежи Турции (TGB). Уточняется, что речь идет об активистах, связанных с национально ориентированными и левыми движениями.

Мы заявляем со всей Турции: НАТО не может быть принято турецким народом, НАТО - вон из страны цитирует агентство распространяемые лозунги

В материале сказано, что плакаты замечены на улицах и объектах городской инфраструктуры.

4 апреля представители левых партий и профсоюзов провели акцию протеста у американского посольства в Анкаре с требованием выхода Турции из НАТО.