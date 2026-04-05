Москва5 апрВести.В Турции замечены плакаты с лозунгами против НАТО. Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, плакаты размещают в городе Бурса представители молодежных объединений, в том числе Союза молодежи Турции (TGB). Уточняется, что речь идет об активистах, связанных с национально ориентированными и левыми движениями.
Мы заявляем со всей Турции: НАТО не может быть принято турецким народом, НАТО - вон из страныцитирует агентство распространяемые лозунги
В материале сказано, что плакаты замечены на улицах и объектах городской инфраструктуры.
4 апреля представители левых партий и профсоюзов провели акцию протеста у американского посольства в Анкаре с требованием выхода Турции из НАТО.