В США предрекли выход из НАТО ради помощи Израилю в столкновении с Турцией

Москва10 апр Вести.Соединенным Штатам предстоит покинуть Североатлантический альянс, чтобы оказать поддержку Израилю в военном противостоянии с Турцией.

Такое мнение выразил бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент в социальной сети Х.

По мнению экс-главы ведомства, конфликт произойдет на территории Сирии.

Мы выйдем из альянса, чтобы встать на сторону Израиля написал Кент

Он осудил политику американской администрации, сравнив ее с попыткой одновременно выступить в роли "поджигателя и пожарного".

Ранее стало известно, что в Турции люди вышли на улицы с лозунгами против НАТО.