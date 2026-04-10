Москва10 апрВести.Соединенным Штатам предстоит покинуть Североатлантический альянс, чтобы оказать поддержку Израилю в военном противостоянии с Турцией.
Такое мнение выразил бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент в социальной сети Х.
По мнению экс-главы ведомства, конфликт произойдет на территории Сирии.
Мы выйдем из альянса, чтобы встать на сторону Израилянаписал Кент
Он осудил политику американской администрации, сравнив ее с попыткой одновременно выступить в роли "поджигателя и пожарного".
Ранее стало известно, что в Турции люди вышли на улицы с лозунгами против НАТО.