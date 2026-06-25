Перед саммитом НАТО в столице Турции появились перебои с мобильным интернетом

В Анкаре наблюдаются перебои с мобильным интернетом в преддверии саммита НАТО Перед саммитом НАТО в столице Турции появились перебои с мобильным интернетом

Москва25 июн Вести.В Анкаре начались проблемы с работой мобильного интернета в преддверии саммита НАТО, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В столице Турции вводятся беспрецедентные меры безопасности в связи с саммитом, который пройдет 7-8 июля. Власти сообщили о дополнительном усилении контроля за порядком в городе.

Как отмечается, есть проблемы с доступом к некоторым соцсетям и интернет-платформам, например, затруднен доступ к соцсети X. Официальных заявлений властей по данному поводу пока не поступало.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 24 июня раскрыл состав участников саммита, отметив, что в нем примут участие представители 10 стран, не являющихся членами альянса.