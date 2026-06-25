Москва25 июнВести.В Анкаре начались проблемы с работой мобильного интернета в преддверии саммита НАТО, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В столице Турции вводятся беспрецедентные меры безопасности в связи с саммитом, который пройдет 7-8 июля. Власти сообщили о дополнительном усилении контроля за порядком в городе.
Как отмечается, есть проблемы с доступом к некоторым соцсетям и интернет-платформам, например, затруднен доступ к соцсети X. Официальных заявлений властей по данному поводу пока не поступало.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 24 июня раскрыл состав участников саммита, отметив, что в нем примут участие представители 10 стран, не являющихся членами альянса.