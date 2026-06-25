На Камчатке ограничат интернет из-за ремонта подводного кабеля Из-за ремонта подводного кабеля на Камчатке будет ограничен интернет

Москва25 июн Вести.В первой декаде августа на Камчатке пройдут работы по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи, что приведет к ограничениям доступа к интернет-сервисам. Об этом сообщили в региональном правительстве, передает РИА Новости.

По словам министра цифрового развития Камчатского края Григория Бондаренко, возможны перебои в работе мессенджеров, соцсетей, банковских приложений, портала госуслуг и других онлайн-платформ.

Работы запланированы в Усть-Большерецком районе — на участке выхода кабеля на берег, где из-за подмыва береговой линии возник риск повреждения. Изначально укрепление планировалось провести еще в 2025 году, но из-за погодных условий перенесли на август 2026-го.

Ограничения продлятся около трех суток. На этот период для региона организуют резервный спутниковый канал — его пропускной способности хватит для работы экстренных служб, больниц, автозаправок и банковской инфраструктуры. Жители смогут оплачивать покупки картами и снимать наличные, но мессенджеры, соцсети, банковские приложения и "Госуслуги" будут работать с перебоями или станут недоступны.