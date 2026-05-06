Мобильный интернет ограничат в Дагестане 7 и 9 Мая

В Дагестане введут ограничения мобильного интернета в День Победы Мобильный интернет ограничат в Дагестане 7 и 9 Мая

Москва6 мая Вести.Работа мобильного интернета на территории Республики Дагестан будет ограничена 7 мая и на День Победы, сообщила пресс-служба регионального министерства цифрового развития в мессенджере МАХ.

Уважаемые жители и гости Республики Дагестан! Информируем о возможных ограничениях в работе мобильного интернета 7 и 9 мая 2026 года написали в сообщении

Там также уточнили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время подготовки и проведения праздничных мероприятий.

Граждан попросили отнестись к введенным мерам с пониманием.