Москва25 июлВести.На территории Дагестана объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в MAX в региональном ГУ МЧС России.
Жителей просят по возможности остаться дома, укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам.
Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестанговорится в заявлении
Тем, кого предупреждение застало на улице или в транспорте, рекомендовано переместиться в ближайшее укрытие.
В МЧС также предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.