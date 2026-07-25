Опасность атаки БПЛА объявлена в Дагестане, возможны перебои в работе интернета

В Дагестане объявлена беспилотная опасность Опасность атаки БПЛА объявлена в Дагестане, возможны перебои в работе интернета

Москва25 июл Вести.На территории Дагестана объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в MAX в региональном ГУ МЧС России.

Жителей просят по возможности остаться дома, укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам.

Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан говорится в заявлении

Тем, кого предупреждение застало на улице или в транспорте, рекомендовано переместиться в ближайшее укрытие.

В МЧС также предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.