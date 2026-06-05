Москва5 июнВести.На территории всего Северного Кавказа объявлена опасность атаки вражеских боевых беспилотников. Информацию об этом распространило РСЧС по Дагестану.
По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам!напоминает населению ведомство
В нем уточнили, что в случае опасности, если человек находится на улице или в автотранспорте, то тогда нужно последовать в ближайшее укрытие. Кроме того, там подчеркнули, что не исключены перебои в работе мобильного интернета.
Помимо этого, в случае необходимости можно воспользоваться телефоном экстренных оперативных служб 112.