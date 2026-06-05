Объявлена опасность атаки БПЛА на Северном Кавказе На территории всего Северного Кавказа объявлена опасность атаки БПЛА

Москва5 июн Вести.На территории всего Северного Кавказа объявлена опасность атаки вражеских боевых беспилотников. Информацию об этом распространило РСЧС по Дагестану.

По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! напоминает населению ведомство

В нем уточнили, что в случае опасности, если человек находится на улице или в автотранспорте, то тогда нужно последовать в ближайшее укрытие. Кроме того, там подчеркнули, что не исключены перебои в работе мобильного интернета.

Помимо этого, в случае необходимости можно воспользоваться телефоном экстренных оперативных служб 112.