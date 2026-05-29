Москва29 маяВести.На территории Северного Кавказа сегодня днем была объявлена авиационная опасность. Об этом сообщала Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС Дагестана.
Жителей призвали по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
Авиационная опасность на территории Северного Кавказа 12.39 (мск)
Граждан также предупреждали о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
В 13.44 был объявлен отбой авиационной опасности. Таким образом, сегодня она действовала около часа.