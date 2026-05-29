Авиационная опасность объявлялась на территории Северного Кавказа На территории Северного Кавказа объявлялась авиационная опасность

Москва29 мая Вести.На территории Северного Кавказа сегодня днем была объявлена авиационная опасность. Об этом сообщала Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС Дагестана.

Жителей призвали по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Авиационная опасность на территории Северного Кавказа 12.39 (мск) говорится в сообщении РСЧС Дагестана в MAX

Граждан также предупреждали о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

В 13.44 был объявлен отбой авиационной опасности. Таким образом, сегодня она действовала около часа.