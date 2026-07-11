Москва11 июл Вести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Северного Кавказа. Об этом сообщает дагестанский республиканский главк МЧС России.

Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа 4.44. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее ночью 11 июля тревога из-за опасности ракетного удара объявлялась в нескольких регионах России, включая Московскую область и Республику Крым.