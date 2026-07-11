Москва11 июлВести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Северного Кавказа. Об этом сообщает дагестанский республиканский главк МЧС России.
Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа 4.44. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожныговорится в канале ведомства на платформе MAX
Ранее ночью 11 июля тревога из-за опасности ракетного удара объявлялась в нескольких регионах России, включая Московскую область и Республику Крым.