В Московской области отменена повторная тревога из-за опасности ракетного удара РСЧС: повторная тревога из-за опасности ракетного удара отменена в Подмосковье

Москва11 июл Вести.Повторная тревога из-за опасности ракетного удара отменена в Московской области и еще двух регионах Центральной России. Об этом сообщают региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Отбой ракетной опасности объявлен на территории Московской области говорится в канале подмосковного ведомства на платформе MAX

Тревога ракетной опасности также отменена в Калужской и Тульской областях.

Согласно актуальным данным региональных служб РСЧС, в настоящий момент режим угрозы вражеской атаки продолжает действовать в Орловской и Брянской областях, а также Республике Крым.