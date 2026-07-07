В Дагестане объявлена опасность атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявлена в Дагестане

Москва7 июл Вести.На территории Дагестана объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает республиканская служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан 00.04. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам!.. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны! предупреждает ведомство в своем канале на платформе MAX

Ранее в ночь на 7 июля воздушная тревога сработала в Волгоградской области, Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.