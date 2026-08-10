Власти: Камчатка четыре дня будет без интернета

На Камчатке четыре дня будут ремонтировать волоконно-оптические линии связи Власти: Камчатка четыре дня будет без интернета

Москва10 авг Вести.В ночь с 11 на 12 августа на Камчатке начнется укрепление подводной волоконно-оптической линии связи, регион останется без интернета, будет временно переведен на резервный спутниковый канал связи, сообщается на официальном сайте правительства региона.

На Камчатке работы по укреплению подводной ВОЛС начнутся в ночь с 11 на 12 августа. На период проведения работ полуостров будет временно переведен на резервный спутниковый канал связи отмечается в сообщении

По информации правительства, мессенджеры, социальные сети, онлайн-сервисы работать не будут. Сохранятся телевидение, голосовая мобильная связь, SMS и стационарная телефонная ПАО "Ростелеком". При благоприятных условиях работы планируется завершить в течение 4 суток.