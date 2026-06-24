Порядка 45 км инженерных сетей обновят на Камчатке к новому отопительному сезону

На Камчатке к новому отопительному сезону обновят 45 км инженерных сетей Порядка 45 км инженерных сетей обновят на Камчатке к новому отопительному сезону

Москва24 июн Вести.Около 45 км инженерных сетей планируется обновить до начала следующего отопительного сезона на Камчатке, сообщила пресс-служба краевого правительства на официальном сайте.

Работы затронут Тигильский, Елизовский и Усть-Камчатский муниципальные округа, а также Олюторский муниципальный район.

Своевременный ремонт и замена ветхих инженерных сетей — важное условие бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Это позволяет минимизировать риски аварий и обеспечить жителей качественными коммунальными услугами заявил заместитель министра ЖКХ и энергетики Камчатского края Антон Сидельников

В частности, планируется отремонтировать 8 км сетей теплоснабжения, 13 км труб водоснабжения и 2 км водоотведения, а также 22 км проводов электроснабжения.