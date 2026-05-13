Москва13 мая Вести.В Московской области этим летом проведут ремонт и замену теплосетей, сделают реконструкции центральных стадионов в населенных пунктах, а также осуществят благоустройство общественных пространств, рассказал ИС "Вести" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В каждом муниципальном округе, отметил он, ведутся работы по строительству новых котельных и ремонту изношенных сетей.

Планируется, что в 2026 году по области заработают почти 300 новых или модернизированных котельных, будут заменены 500 км сетей.

Большая работа ведется, наверное, в каждом муниципальном округе – и в Орехове-Зуеве, и в Богородске, и в Павловском Посаде. Самая большая программа у нас [запланирована] в Чехове сообщил Воробьев

Также в этом году будет завершен капремонт почти в 50 школах Подмосковья.

Они [будут] как с иголочки после ремонта, с новым оборудованием. И, конечно, дышаться и учиться в этих школах [будет] по-другому заметил губернатор

Спортивные объекты в Подмосковье также приведут к единому стандарту в рамках программы по благоустройству. Речь идет о модернизации 13 стадионов и спорткомплексов в этом году.

Во всех городах у нас масштабная программа реновации центральных стадионов. Всегда радует, когда современный газон, дренаж, душевые, гостиницы, кафе – все в комплексе есть добавил Воробьев

Ранее в правительстве Московской области рассказали о ходе реализации программы переселения из аварийных домов. Так, с начала запуска программы собственники и наниматели подали более 800 заявлений на получение жилищных сертификатов в 35 городских округах региона.