Собянин анонсировал интеграцию транспортных систем Москвы и области до 2028 года

Москва19 апр Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии комфортных поездок между столицей и Подмосковьем в рамках проекта "Москва - область". Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Совместно с Правительством Московской области реализуем уникальный проект - бесшовную транспортную систему для жителей крупнейшей агломерации страны написал Сергей Собянин

Первый этап проекта был завершен в 2025 году: тогда запустили 25 автобусных маршрутов на западном, северо-западном и северном направлениях. В будние дни по этим маршрутам курсируют около 200 автобусов, выполняющих примерно 70 тысяч рейсов в сутки.

Второй этап запланирован на 2026 год: к системе московского транспорта добавят еще 54 маршрута, в работе будут участвовать порядка 450 автобусов, что обеспечит свыше 120 тысяч поездок ежедневно.

Окончательные этапы интеграции проведут в 2027 и 2028 годах. В итоге в единый транспортный комплекс Москвы войдет треть всех пригородных маршрутов, которые связывают город с Московской областью.

За 2025 год обновили более 40 остановок и пять отстойно-разворотных площадок. Для запуска маршрутов закупили свыше 500 автобусов российского производства. С начала проекта совершено почти 10 миллионов поездок, на отдельных направлениях пассажиропоток вырос до 60 процентов.

Проект - один из крупнейших в России примеров интеграции транспортных систем смежных регионов. Поездки станут комфортнее более чем для трех миллионов жителей Москвы и Подмосковья.