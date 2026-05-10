Москва10 маяВести.Руководитель Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что по контракту 2025 года в парки Мосгортранса уже поступили более 70 новых автобусов НефАЗ-5299. Они уже работают на 6 маршрутах между столицей и ближайшим Подмосковьем. По будням на них совершается в среднем более 13 тысяч поездок.
Всего в этому году в столицу придут 233 современных российских автобуса НефАЗ-5299говорится в сообщении
Таким образом, повышается комфорт поездок в ближайшие городские округа Московской области, отметил Ликсутов.