На пригородные маршруты в 2026 году выйдут более 230 новых автобусов

Москва10 мая Вести.Руководитель Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что по контракту 2025 года в парки Мосгортранса уже поступили более 70 новых автобусов НефАЗ-5299. Они уже работают на 6 маршрутах между столицей и ближайшим Подмосковьем. По будням на них совершается в среднем более 13 тысяч поездок.

Всего в этому году в столицу придут 233 современных российских автобуса НефАЗ-5299 говорится в сообщении

Таким образом, повышается комфорт поездок в ближайшие городские округа Московской области, отметил Ликсутов.