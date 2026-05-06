В московских автобусах и электробусах появилась онлайн-библиотека

Мосгортранс запустил онлайн-библиотеку в столичных автобусах и электробусах В московских автобусах и электробусах появилась онлайн-библиотека

Москва6 мая Вести.В московских автобусах и электробусах теперь можно читать и слушать книги. О запуске онлайн-библиотеки на всех 750 маршрутах наземного транспорта сообщил в канале MAX Мосгортранса глава ведомства Максим Ликсутов.

Уникальный проект создали вместе с сервисом электронных и аудиокниг Яндекс Книги говорится в сообщении

Чтобы воспользоваться услугой, нужно отсканировать QR-код на экране в салоне транспорта, перейти по ссылке, авторизоваться через Яндекс ID, чтобы попасть в мультиполку Мосгортранса.

Библиотека предоставляет бесплатный доступ почти к 100 произведениям в электронном или аудиоформате. Подборки книг регулярно обновляются.

Уникальный проект "Это книги" открывает пассажирам бесплатный доступ к всемирно известной литературе для взрослых и детей добавил Максим Ликсутов

Благодаря онлайн-библиотеке к чтению удастся привлечь как можно больше жителей.