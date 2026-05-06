Москва6 маяВести.В московских автобусах и электробусах теперь можно читать и слушать книги. О запуске онлайн-библиотеки на всех 750 маршрутах наземного транспорта сообщил в канале MAX Мосгортранса глава ведомства Максим Ликсутов.
Уникальный проект создали вместе с сервисом электронных и аудиокниг Яндекс Книгиговорится в сообщении
Чтобы воспользоваться услугой, нужно отсканировать QR-код на экране в салоне транспорта, перейти по ссылке, авторизоваться через Яндекс ID, чтобы попасть в мультиполку Мосгортранса.
Библиотека предоставляет бесплатный доступ почти к 100 произведениям в электронном или аудиоформате. Подборки книг регулярно обновляются.
Уникальный проект "Это книги" открывает пассажирам бесплатный доступ к всемирно известной литературе для взрослых и детейдобавил Максим Ликсутов
Благодаря онлайн-библиотеке к чтению удастся привлечь как можно больше жителей.