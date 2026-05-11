Москва11 мая Вести.В Москве закончили подготовку городского наземного транспорта к летнему сезону. Специалисты Мосгортранса и Московского метрополитена провели сезонное техническое обслуживание. Об этом сообщил канал "Дептранс Москвы" в мессенджере MAX.

Максим Ликсутов сообщил, что специалисты эксплуатационных площадок Мосгортранса и депо Московского метрополитена завершили подготовку наземного транспорта к лету говорится в публикации Дептранса

Отмечается, что проведено обслуживание более 7 тысяч автобусов и электробусов, а также свыше 550 трамваев.Специалисты проверили работу климатических установок в салонах автобусов и электробусов, почистили и поменяли фильтры, дозаправили охлаждающую жидкость. Чтобы кондиционеры функционировали лучше, осмотрели все резиновые прокладки на дверях, оконных проемах и люках. В трамваях также провели техническое обслуживание климатических систем.

Кроме того, с водителями провели инструктаж: им напомнили особенности управления в изменившихся погодных и дорожных условиях.

Как подчеркнул Ликсутов, сейчас в Москве действует свыше 780 маршрутов наземного городского транспорта. Автобусы, электробусы и трамваи теперь работают в летнем режиме - он продлится до осени и наступления первых заморозков.

Заммэра напомнил, что забота о комфорте и безопасности пассажиров - задача, которую поставил мэр столицы Сергей Собянин.