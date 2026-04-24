Москва24 апр Вести.В пятницу, 24 апреля, в Москве открылась летняя речная навигация. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Речной транспорт вернулся в активную работу. Сезон открывается парадом судов по Москве-реке.

Прошлый 2025-й год принес очередной рекорд. Общее число поездок - круизных, прогулочных, на регулярном электротранспорте – достигло – 3,8 млн отмечается в сообщении

В этом году в планах провести поездок не меньше, чем в прошлом. На 10% ожидается рост круизного пассажиропотока. Ежедневно с вокзалов будут отправляться более 20 лайнеров.

Службы привели в порядок набережные и причалы. Также особое внимание было уделено безопасности акватории.