Москва6 июн Вести.Из-за повышения температуры воздуха в дневные часы усилено патрулирование Москвы-реки: число спасателей выросло до 120 человек. Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы.

Согласно прогнозу синоптиков, в эти выходные максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать 25 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому принято решение усилить патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова

В столице на данный момент работают 26 поисково-спасательных станций: 14 – на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище и 10 – на внутренних водоемах.

Спасатели постоянно патрулируют Строгинскую пойму, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и городские пруды.