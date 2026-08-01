Во время жаркой погоды усилено патрулирование на Москве-реке и городских прудах

В Москве из-за жары усилили патрулирование водоемов Во время жаркой погоды усилено патрулирование на Москве-реке и городских прудах

Москва1 авг Вести.В Москве с приходом жаркой погоды спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов, сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы.

Согласно прогнозу синоптиков, в выходные температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 градусов. В связи с этим спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

По информации столичного комплекса городского хозяйства, в Москве работают 26 поисково-спасательных станций: 14 - на Москве-реке, два - на Химкинском водохранилище, и десять – на внутренних водоемах.

Под постоянным контролем спасателей находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды.

Безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы, в жаркую погоду их количество увеличивается до – до 120 специалистов.